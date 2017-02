Roma, Colomban: esuberi impiegati come controllori e esattori

Roma, 1 feb. (askanews) - "La gente che è in più cercheremo di riutilizzata come controllo biglietti all'Atac e come accertamento delle Cartelle in Aequa Roma. Abbiamo ereditato una macchina obsoleta, il gruppo Roma Capitale, con circa 3 miliardi di debiti. Stiamo mettendo mano a questo ginepraio abbastanza complesso, collaboriamo con tutte le parti dell'Assemblea capitolina per reimpiegarle tutte". Così l'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban nella seduta odierna della Commissione Trasparenza presieduta dal consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo. Rispetto agli impegni assunti dall'ex assessora Paola Muraro sul completo riassorbimento di tutti i lavori della Multiservizi Colomban ha aggiunto: "abbiamo cinque-sei pareri di avvocati, le abbiamo tentate tutte. Ovviamente nella ricollocazione dei lavoratori dialogheremo con tutte le opposizioni per nessuno vuole fare azioni di forza o non concordate".