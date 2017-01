Roma, 13 gen. (askanews) - Arriva un nuovo codice di comportamento per i dipendenti di Roma Capitale "per voltare totalmente pagina rispetto al passato ed avviare un processo partecipato per snidare la corruzione. La giunta capitolina ha aggiornato le disposizioni in materia". Lo spiega Massimo Colomban, Assessore alla Riorganizzazione del Comune e alle Partecipate Fra i passaggi più significativi "quello di cui forse siamo più orgogliosi è l'inserimento delle caratteristiche fondamentali del 'whistleblowing'. Ovvero - aggiunge Colomban - la possibilità, per i dipendenti, di denunciare atti corruttivi a cui hanno assistito o di cui sono venuti a conoscenza tutelando l'anonimato e la sicurezza del denunciante. E, allo stesso tempo, la responsabilizzazione dei dirigenti. Da oggi in poi tutti i dipendenti infedeli sono avvertiti e dovranno pensarci su prima di compiere un illecito. Invito tutti i dipendenti a denunciare qualsiasi illegalità".(Segue)