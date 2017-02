Roma, 11 feb. (askanews) - Si estende la protesta contro la chiusura del mercato contadino al Circo Massimo disposta dal Comune di Roma con presidi e blitz non stop organizzati dagli agricoltori, raccolta in tutta la città di firme a sostegno del mercato da parte dei cittadini che hanno già aderito in migliaia, ma anche una tempesta di tweet #giulemanidelmercato e l'avvio di un "mail bombing non stop" (invio massiccio di email per chiedere l'immediata riapertura del mercato) all'indirizzo del Sindaco Virginia Raggi e dell'Assemblea capitolina. Lo rende noto la Coldiretti "nel ringraziare per l'esplicito sostegno ricevuto dal Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina all'Assessore all'agricoltura del Lazio Carlo Hausmann, dalla Federconsumatori all'Adusbef fino al Codacons, ma anche esponenti politici di tutti gli schieramenti e soprattutto di tantissimi cittadini romani, dei sostenitori dell'agricoltura italiana, del chilometro zero e del Made in Italy".