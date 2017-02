Roma, 11 feb. (askanews) - A Roma da questa mattina è in corso una protesta di decine di agricoltori e consumatori contro la chiusura del Farmer's Market di via San Teodoro, lo storico mercato contadino del Circo Massimo, gestito dalla Fondazione Campagna Amica di Coldiretti nei locali dell'ex mercato ebraico del pesce, diventato un riferimento per cittadini romani e turisti, del quale il Comune ha disposto la chiusura per riassegnare lo spazio tramite un bando.

Sul posto, fa sapere Coldiretti, "è in corso un presidio ad oltranza e pensiamo anche a 'blitz' su obiettivi sensibili per chiedere al sindaco Raggi di salvare il mercato, che è diventato uno dei monumenti piu apprezzati della Capitale".