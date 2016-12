Roma, 24 dic. (askanews) - "Un vero e proprio flop il tradizionale mercatino della Befana di Piazza Navona, quest'anno rinominato "La Befana a piazza Navona", in calendario a partire da venerdì 23 dicembre e fino all'8 gennaio". E' la denuncia del presidente del Codacons, Carlo Rienzi che precisa: "Oggi solo pochissimi stand risultano aperti, tra cui quello del Codacons, mentre tutti gli altri gazebi restano chiusi. Un brutto spettacolo, considerato che l'evento prevedeva la presenza di 21 stand con giochi di strada, teatro, volontariato, prodotti agricoli, e iniziative a favore dei detenuti e per il lavoro. La responsabilità del fallimento del mercato di Piazza Navona è da ricercare nei ritardi dell'amministrazione comunale, che ha chiuso il bando solo lo scorso 21 dicembre, lasciando appena due giorni di tempo ai vincitori dell'avviso pubblico per organizzare i propri eventi, chiedendo loro pesanti fideiussioni".

Proprio per denunciare l'approssimazione e i ritardi con cui il Comune di Roma ha organizzato quest'anno il tradizionale mercato della Befana, il presidente Codacons Carlo Rienzi terrà oggi una conferenza stampa alle ore 17:30 in Piazza Navona (presso il gazebo dell'associazione) spiegando ai cittadini e alla stampa i motivi alla base del flop della manifestazione.