Roma, 5 gen. (askanews) - "Ancora un grave episodio sconvolge il settore della sanità romana, con una donna incinta che, secondo quanto ricostruito oggi dai quotidiani, avrebbe perso lo scorso 19 dicembre il proprio bambino dopo due ore e mezza di attesa al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni". E' quanto ripercorre il Codacons in una nota. "Ancora una volta la sanità della capitale è al centro dell'attenzione della magistratura - afferma il vicepresidente Codacons, Giovanni Pignoloni - .E' intollerabile che oggi una madre incinta possa perdere il bambino in attesa di una visita medica, per di più all'interno di un ospedale. In questa vicenda, poi, gli errori sembrano essere molti, a partire dalla mancata diagnosi della gestosi di cui soffriva la donna. Attendiamo che la magistratura svolga i dovuti accertamenti e, se dovessero emergere errori od omissioni, ci costituiremo parte civile contro i responsabili, affinché chi ha sbagliato paghi", conclude Pignoloni.