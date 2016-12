Roma, 22 dic. (askanews) - Il Codacons approva la decisione del Comune di Roma di vietare i botti di Capodanno ma, secondo l'associazione, l'ordinanza firmata oggi dalla sindaca Virginia Raggi rischia di tradursi in un "buco nell'acqua".

"Va bene vietare i botti nella capitale ma tale misura, senza la previsione di controlli serrati sul territorio, si rivelerà inutile - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Già da giorni infatti in diversi quartieri della città si iniziano a sparare petardi e far esplodere fuochi d'artificio, facilmente reperibili ovunque e venduti direttamente sui marciapiedi. Per ottenere il rispetto del divieto occorre quindi predisporre una task force di forze dell'ordine, con pattuglie che girino nei quartieri sequestrando i botti illegali e sanzionando i trasgressori. Solo verifiche e multe a tappeto possono fungere da deterrente e consentire il rispetto di un'ordinanza che riguarda una stupida usanza, quella dei botti di fine anno, particolarmente radicata a Roma" conclude Rienzi.