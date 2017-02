Roma, 28 feb. (askanews) - Presentata oggi a Palazzo Valentini la Quinta edizione della manifestazione ciclistica "Gran Fondo Laghi - Pissei", in programma sabato 11 e domenica 12 marzo a Campagnano di Roma, Autodromo di Vallelunga "Piero Taruffi". L'edizione di quest'anno è particolarmente ricca di eventi e iniziative intorno alle competizioni sportive, cui parteciperanno bambini, ragazzi e ciclisti provenienti da diverse regioni d'Italia. I percorsi turistici e le competizioni che partiranno dall'autodromo interesseranno i territori di due province e 15 comuni, per un totale di 141 km, in un territorio ricco di suggestioni e punti di interesse naturali e culturali, tra i laghi della Tuscia Romana. Partirà da lì anche il Giro del Granducato di Toscana, segno dell'apertura dell'iniziativa al di fuori dai confini regionali e dell'ampio potenziale di visibilità e crescita della manifestazione. (Segue)