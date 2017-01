"aprire un confronto per percorsi d'inclusione per i migranti"

Roma, 23 gen. (askanews) - "L'occupazione del Ferrhotel da parte di esponenti dell'estrema destra romana è l'ennesimo atto d'intolleranza e razzismo nei confronti di chi ha già subito indicibili sofferenze e privazioni, fuggendo dal proprio paese per sottrarsi alla fame, alla povertà, alle torture e alla guerra". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "La Capitale del paese - continua la nota - non può più tollerare questi rigurgiti retrivi. L'inclusione, l'uguaglianza, la giustizia sociale si potranno realizzare appieno se tutti vi concorreranno, a partire dall'amministrazione capitolina. Il diritto all'abitare, alla salute, al lavoro, all'accoglienza sono diritti universali. Sollecitiamo pertanto il Comune di Roma ad aprire un confronto che porti a condividere percorsi d'inclusione per i migranti cui si accompagnino politiche sociali efficaci per tutti i cittadini"