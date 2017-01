Roma, 13 gen. (askanews) - "Non siamo più disposti a subire passivamente il silenzio delle istituzioni e ad assistere inermi a questo rimpallo delle responsabilità. Domani occuperemo Castel di Guido". Lo annunciano in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Flai Cgil e la Cgil di Roma nord Civitavecchia Viterbo. "Le nostre organizzazioni - continua la nota - sono da tempo impegnate in un progetto di rilancio di quest'area agricola metropolitana, la più grande d'Europa.Si tratta di un territorio molto vasto, di proprietà della Regione Lazio, che ha al suo interno un'azienda agricola del Comune di Roma". La Cgil e le sue categorie sostengono che la tenuta è "un luogo sostanzialmente abbandonato a se stesso, nonostante le sue enormi potenzialità, dove i pochi operatori continuano a lavorare con spirito di sacrificio e abnegazione per mantenere in vita il bestiame ancora presente e garantire all'area un minimo di cura". "Nel frattempo, in assenza di un presidio attivo - continuano Flai e Cgil di Roma e Lazio - e di prospettive per l'azienda, il caseificio è stato chiuso e le colture abbandonate. Abbiamo elaborato un documento che disegna un possibile futuro per Castel di Guido e ottenuto l'adesione una serie di associazioni, di realtà imprenditoriali agricole e semplici cittadini, confluiti nel comitato 'Campagna romana bene comune'".