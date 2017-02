Roma, 3 feb. (askanews) - "Il 31 gennaio è stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali e la Cooperativa PG Melanie Klein nel quale si prevede per tutto il personale OSS impiegato nella commessa San Giovanni Addolorata, la contrattualizzazione temporanea a 26 ore settimanali per il mese di febbraio e 27 ore settimanali per i mesi di marzo e aprile, rispetto alle attuali 21 ore. Apprezzando questa prima apertura da parte della cooperativa, revochiamo lo sciopero di 48 ore indetto per il 6 e 7 febbraio 2017". Lo rende noto la Fp Cgil.

Ma, chiarisce, "lo stato di agitazione rimane in piedi sino a quando non otterremo un aumento di ore strutturale e definitivo che consenta a tutti i lavoratori uno stipendio dignitoso e non avremo garanzie sul futuro occupazionale. Sarebbe paradossale se questi lavoratori dovessero essere espulsi dal sistema per fare largo a altri lavoratori, peraltro assunti a tempo determinato e pescato da graduatorie relative a selezioni che avrebbero dovuto estendere i servizi per affrontare il giubileo, non certo sostituire lavoratori che da 15 anni operano nel servizio pubblico. La Delibera 95/Dg del 1 Febbraio purtroppo va proprio in questa direzione e non prevede una salvaguardia. Dopo anni di dumping e stipendi già molto più bassi dei colleghi del settore pubblico, con cui hanno operato fianco a fianco, pagherebbero una seconda volta".