Roma, 7 feb. (askanews) - "E' necessario trovare un percorso legittimo con cui l'Amministrazione possa dare risposta concreta al problema della ricollocazione lavorativa degli ex vigilantes ANCR". Così la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma, Svetlana Celli, al termine dell'incontro nella sala del Carroccio con i lavoratori, dopo la protesta in Aula Giulio Cesare. All'incontro hanno preso parte il presidente dell'Aula De Vito e tutti i capigruppo della maggioranza e delle opposizioni. "Oggi è stata decisa la costituzione di un tavolo di concertazione con i lavoratori e gli assessori competenti per una soluzione che non ha colore politico, ma l'obiettivo di trovare una soluzione per questi lavoratori, che non vedono risolta la loro vicenda dal 2009. Avevo sollecitato la maggioranza a trovare una soluzione ben prima della protesta di oggi con una interrogazione, proprio per veder risolto il dramma di queste persone. Mi auguro che da oggi si cominci a intravedere una soluzione finalmente valida".