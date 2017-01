Roma, 24 gen. (askanews) - "Basta un avviso di garanzia ad un personaggio cardine del M5S per ribaltare anni di narrazione grillina. Nei prossimi giorni sapremo se il codice etico è effettivamente una norma ad hoc salva-Raggi. Nel frattempo, aspettiamo di conoscere i particolari, prima di formulare qualunque giudizio di merito. Al contrario del M5S che fino a ieri negava la presunzione di innocenza per i politici. Tuttavia, il sindaco sappia che non saranno sufficienti né i post su Fb né le conferenze stampa farsa senza contraddittorio. Chiediamo con forza che venga in Assemblea Capitolina per spiegare alla città ciò che sta accadendo. Non ci appassioniamo agli avvisi di garanzia, vogliamo che questa maggioranza dopo sette mesi ci dica se e' in grado di lavorare per Roma". Lo scrive su facebook la capogruppo capitolina della Lista civica #RomaTornaRoma Svetlana Celli.