Roma, 9 feb. (askanews) - Sospensione immediata di tutte le istanze di rilascio degli immobili del Comune in concessione per attività culturali e sociali. Questo si chiede alla Sindaca di disporre con un'ordinanza nella mozione presentata dalla capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma Svetlana Celli, redatta con il contributo di tutte le forze politiche in Assemblea Capitolina e in discussione oggi. La mozione segue l'interrogazione della consigliera Celli discussa oggi in Aula sulle assegnazioni di immobili ad associazioni e centri culturali e sugli effetti della delibera 140 del 2015 di riorganizzazione degli immobili assegnati.

"Queste attività culturali nei territori sono una risorsa della città nei quartieri e nelle periferie, non possono rappresentare un problema", dice la capogruppo Svetlana Celli: "La mozione è una strada dovuta se non si vuole perdere il grande patrimonio culturale delle associazioni che spesso sopravvivono garantendo un'offerta culturale di qualità proprio grazie a canoni concordati. L'intento è quello di preservare e tutelare le attività sane, in attesa del nuovo Regolamento dell'Amministrazione".