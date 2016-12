Roma, 22 dic. (askanews) - "Roma quest'anno non avrà una piazza dove aspettare il Capodanno e festeggiare. Per la prima volta negli ultimi 20 anni non ci sarà il tradizionale concerto che richiama in piazza migliaia di cittadini e turisti". Così Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma. "Dopo il triste albero di Natale di piazza Venezia tutto ci saremmo aspettati tranne di vedere cancellate le migliori tradizioni della città, che neppure la gestione commissariale di Tronca lo scorso anno si sentì di cancellare. Per festeggiare tutti insieme i romani dovranno aspettare le 3.30 del mattino, con bus e metro attivi fino alle 2.30. Quindi, chi vorrà recarsi con i mezzi pubblici alle manifestazioni sui ponti di Roma organizzati dall'Amministrazione potrà contare su bus e metro solo all'andata, perché il servizio si interrompe per riprendere solo dalle 8. Questo e altri risultati sono purtroppo il segnale di incompetenza e confusione al governo della città", conclude Celli.