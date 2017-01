Roma, 10 gen. (askanews) - "Con quale ordinanza o quale documento della Sindaca è stato dato l'input agli uffici del Simu di Roma Capitale per l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nelle scuole? Con quale contenuto e in che data è partito l'atto amministrativo? Questi i quesiti scritti nell'interrogazione presentata questa mattina a Sindaco e assessore competente". Così la capogruppo in Assemblea Capitolina della Lista Civica #RomaTornaRoma, Svetlana Celli. "Vogliamo appurare che la decisione non sia stata presa in ritardo e che tutte le procedure siano state seguite in modo corretto. Perché oltre agli annunci a Roma servono atti concreti. Si è consumato poi un dramma nel dramma, giacché la Sindaca, che è anche Sindaca della Città Metropolitana, ha dimenticato di predisporre gli stessi provvedimenti per le scuole di competenza della ex Provincia, in genere licei e scuole superiori, che infatti ancora oggi lamentano forti difficoltà nel riscaldamento dei locali, anche nei comuni dell'hinterland romano. Una gaffe dietro l'altra sta caratterizzando la maggioranza pentastellata alla guida di Roma. Vorremmo semplicemente, ma urgentemente, capire in quale direzione stanno guidando la città".