Roma, 28 dic. (askanews) - "Nonostante la pesante bocciatura del bilancio da parte dell'Oref, la fretta continua ad essere cattiva consigliera della maggioranza, e non permette a noi consiglieri una valutazione approfondita sull'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio", lo ha dichiarato Svetlana Celli, capogruppo della Lista civica #RomaTornaRoma in Assemblea Capitolina. "I debiti fuori bilancio sono sempre stati approvati a fine anno, non è una novità. Questa volta però non sono stati garantiti i tempi necessari per poter esaminare tutte le delibere. Di conseguenza potremo approvare solo alcuni debiti ma non altri. Dal 9 dicembre, data di apertura di credito da parte del MEF con la messa a disposizione di ulteriori fondi per la città, l'Amministrazione ha perso tempo, forse perché troppo impegnata a riprendersi dagli effetti dell'affaire Marra". "La Giunta è arrivata in ritardo a definire un piano di utilizzo di quei fondi, così ci troviamo solo oggi ad approvare i debiti fuori bilancio, con fortissimo ritardo. Come opposizione siamo in Aula e lo saremo anche nei prossimi giorni con grande senso di responsabilità. Ci aspettiamo però dalla maggioranza un deciso cambio di passo, oggi quanto mai necessario, ma che purtroppo ancora non intravediamo".