Roma, 30 gen. (askanews) - "Oggi ci saremmo aspettati dalla maggioranza più umiltà e invece ancora assistiamo a slogan propagandistici". Così la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma, Svetlana Celli. "Quello approvato è un bilancio piatto e senza anima. I 134 emendamenti delle opposizioni bocciati oggi rappresentano una maggioranza chiusa a una visione più ampia, asserragliata nel proprio fortino e ferma alla volontà di portare avanti solo la propria visione. In questa manovra per i contratti di servizio con le Partecipate è prevista una proroga e non il loro rinnovo, senza quindi nessuna innovazione. Eppure, la maggioranza in sette mesi avrebbe potuto su questo innovare profondamente. Così era stato promesso. E' un bilancio con tante lacune, anche per questo era stato bocciato in prima battuta dall'Oref. Nessuna proposta vera sulle Partecipate, quindi, ma neppure per i Punti Verde Qualità, o sulla dismissione del patrimonio ERP, sugli oneri concessori e per le erogazioni liberali che avrebbero potuto essere utilizzate per rendere più attrattiva la nostra città. Un giudizio quindi fortemente negativo, che ha portato il gruppo #RomaTornaRoma a esprimere il proprio voto contrario alla manovra.