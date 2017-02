Roma, Celli (RtR): Comune acceleri regolamento su beni confiscati

Roma, 1 feb. (askanews) - "Abbiamo appreso in Commissione Patrimonio che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha da tempo segnalato a Roma Capitale una serie di strutture frutto di confisca, che però non sono ancora nelle disponibilità del Comune per l'assenza di un Regolamento". E' quanto dichiara la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma, Svetlana Celli. "La Lista Civica #RomaTornaRoma ha presentato alla Commissione una sua proposta di Regolamento, che mi auguro venga presa quanto prima in esame dall'Amministrazione, per restituire alla legalità decine e decine di beni confiscati alla mafia. Si tratta di beni che possono garantire una risposta celere ai bisogni dei territori. Per questo non c'è altro tempo da perdere. Il Campidoglio dovrebbe passare in fretta all'azione e dare così un segnale di autorevolezza dell'Amministrazione, ancora commissariata in uno dei sui Municipi più estesi, proprio per la presenza inquinante della criminalità organizzata".