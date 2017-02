Roma, 21 feb. (askanews) - "Una richiesta di chiarimento al Segretario Generale sulla fondatezza della decisione del presidente De Vito di negare la mia richiesta di sospensione della seduta, in base all'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale. La sindaca doveva essere oggi in Aula, dopo le dimissioni dell'ennesimo assessore e la delega all'Urbanistica da lei assunta". Così la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma, Svetlana Celli.

"Per di più oggi abbiamo assistito a una seduta convocata per approvare una delibera che poi la stessa maggioranza ha ritirato. La maggioranza si è perfino astenuta sulla mozione per tutelare i lavoratori della Multiservizi. Mi chiedo che senso abbia l'Assemblea Capitolina così svuotata di rispetto per la città e per i consiglieri tutti".