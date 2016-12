Roma, 30 dic. (askanews) - "Le dichiarazioni dell'assessore Berdini, che intenderebbe utilizzare alcune ex caserme per ricavarne alloggi popolari, lasciano a dir poco interdetti - afferma la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma, Svetlana Celli -. Tutte belle intenzioni, ma ancora pure idee demagogiche che non lasciano intravedere soluzioni in tempi brevi e non sono supportate da una visione complessiva. Inutile ricordare all'assessore che tutte le ex caserme non sono nelle disponibilità di Roma Capitale, ma appartengono al demanio statale e ad oggi non si è sbloccata alcuna procedura di cessione. Sarebbe poi necessaria una variante al Piano regolatore e seppure fattibile, la soluzione non arriverebbe in tempi brevi e avrebbe bisogno di un via libera anche della Regione Lazio. Dei 10mila alloggi popolari di cui parla l'assessore non si dice come, quando e con quali soldi verranno realizzati. Inoltre, da un fine urbanista come lui ci saremmo aspettati tutto tranne l'idea di ricreare ulteriori ghetti con la concentrazione in territori ristretti di migliaia di famiglie con problemi socio-economici. Sarebbero solo nuovi quartieri scollegati, come lo sono oggi Corviale o Tor Bella Monaca". (Segue)