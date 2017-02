Roma, 11 feb. (askanews) - "L'obiettivo dell' Amministrazione di Roma Capitale è trasformare la tenuta di Castel di Guido in una innovativa fattoria didattica, valorizzando percorsi di agricoltura a km 0. La Regione ha attivato un tavolo tecnico cui parteciperà per Roma Capitale, in qualità di Delegata, Rosalba Matassa". Lo riferiscono, in una nota, l'Assessore allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro del Comune di Roma Capitale, Adriano Meloni, l'Assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari e il Presidente della Commissione Capitolina Ambiente Daniele Diaco, spiegando: "Siamo impegnati per garantire, a 360 gradi il benessere degli animali, la tutela delle biodiversità, la promozione di itinerari naturalistici e lo sviluppo di esperienze di turismo dolce".