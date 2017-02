Roma, 3 feb. (askanews) - Il capo della comunicazione del M5S Rocco Casalino è arrivato in Campidoglio. A Palazzo Senatorio è confermata l'abituale riunione della Giunta Capitolina, ma era previsto anche un vertice di maggioranza che al momento, però, non è confermato e gli interessati pubblicamente smentiscono. I consiglieri del M5S, al momento, confermano il loro sostegno alla sindaca Raggi. "Se sapevamo della polizza? Non ne eravamo a conoscenza". Cosí Carola Penna consigliera del M5S, interpellata a margine di una riunione della commissione trasparenza. In merito a possibili incontri di maggioranza con Raggi nega la necessità: "No, in realtà no. Siamo tranquilli e la sindaca ha assolutamente la nostra fiducia". "La fiducia in Raggi non mi sembra che venga a mancare", ha aggiunto Fabio Tranchina, altro consigliere M5S. "La polizza firmata da Romeo? Non ho idea di cosa comporti, noi non sapevamp niente". "Ieri la sindaca è andata a riferire, c'è la magistratura che lavora - ha aggiunto il presidente della commissione Bilancio Marco Terranova -. Facciamo lavorare chi deve lavorare, non eravamo assolutamente a conoscenza della polizza, penso sia un'iniziativa personale di chi l'ha fatta. Se c'è coincidenza con la promozione di Romeo? Riterrei proprio di no. Ritengo che non ci saranno riunioni" della maggioranza con Virginia Raggi, ha concluso.