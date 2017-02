Roma, 28 feb. (askanews) - Caos organizzativo all'incontro al VII Municipio di Cinecittà per l'ascolto sociale verso il Piano regolatore sociale partecipato della Capitale, per l'arrivo "inaspettato" della sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessora al sociale Laura Baldassarre. La sala rossa del Municipio, infatti, non basta per far entrare cittadini e stampa ad assistere all'incontro e gran parte dei partecipanti e stata dirottata sul ballatoio aiacente la sala, all'aperto. Una gran parte dei presenti è fatta di genitori e insegnanti degli asili nido convenzionati, sul piede di guerra in vista del nuovo bando, che potrebbe mandarli in fondo alle scelte a disposizione delle famiglie. "La sindaca Raggi tornerà, ci ha promesso che farà un nuovo incontro in Municipio - ha spiegato la presidente M5S del Municipio Monica Lozzi -. Non l'aspettavamo, questo ha creato dei problemi. Ma tornerà e ascolterà tutti quelli che oggi sono rimasti fuori".