Roma, 25 gen. (askanews) - Nella macchina amministrativa del Comune di Roma "riteniamo che ci siano problemi strutturali, che risalgono a tempi precedenti, su cui bisogna intervenire, soprattutto in materia di procedure di appalti e lì il nostro ruolo può svolgere una funzione anche propulsiva in senso positivo, non solo di generico controllo". Così il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione 2016 - CPI di Transparency International Italia.