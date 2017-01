Roma, 25 gen. (askanews) - "Non spetta a me valutare" la gravità della vicenda per la quale è indagata la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Questo lo valuterà la magistratura: noi abbiamo evidenziato che c'era un conflitto di interesse" sulla nomina di Renato Marra e anche del falso contestato dalla Procura a Raggi "noi non ci interessiamo, non abbiamo mandato all'autorità giudiziaria qualificando il dato in termini di illecito penale: ci sembrava doveroso informare di questa vicenda l'autorità giudiziaria e l'abbiamo fatto, le qualificazioni giuridiche spettano all'autorità giudiziaria". Così il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione 2016 - CPI di Transparency International Italia.

"Il parere dell'Anac - ha ricordato Cantone - evidenziava che c'era stato un conflitto d'interesse tra il ruolo del dirigente del servizio e la presenza del fratello tra i soggetti scrutinati e che questo conflitto d'interesse noi non ritenevamo potesse essere superato dall'indicazione che il sindaco faceva sul fatto che avesse avuto un ruolo di primo piano, questo a prescindere dal fatto se il ruolo c'era stato o no che non spetta all'Anac valutare".

Secondo il presidente dell'Anac "è anche giusto evidenziare che l'atto dell'Anac ha prodotto immediatamente in modo positivo una reazione amministrativa, cioè la revoca del provvedimento. Non tutti i nostri atti ricevono quest'accoglienza da parte delle amministrazioni. Devo dire che, all'esito di questa vicenda, la Raggi ha anche riattivato il protocollo con l'Anac, dato che noi riteniamo particolarmente positivo indicando chi sono i referenti per riavviare il tavolo di confronto che c'era con il Comune e che stava dando positivi frutti. Da qui a un po' riprenderemo a lavorare", ha concluso Cantone.