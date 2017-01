Roma, Campidoglio: stiamo abbattendo i costi degli staff

Roma, 31 gen. (askanews) - "Diversamente da quanto riportato da importanti quotidiani, questa amministrazione sta abbattendo i costi per i collaboratori degli staff. La spesa complessiva si attesta, infatti, a meno della metà rispetto alle precedenti giunte". Lo dichiara il Comune di Roma Capitale con una nota, spiegando: "I contratti stipulati dall'attuale amministrazione ex art.90 del Tuel per i collaboratori di staff del sindaco e di tutti gli assessori producono - al 24/1/2017 - una spesa per le casse di Roma Capitale pari a 3milioni 114mila euro mentre non è stato attivato alcun contratto ex art. 110. Dal 2012 al 2015 le precedenti amministrazioni comunali hanno stipulato 124 contratti ex art. 110 e 187 ex art. 90 per una spesa complessiva di 29 milioni 606mila euro con una media di oltre 7 milioni e 400mila euro l'anno. Quindi più del doppio di quanto spende l'attuale amministrazione".

