Roma, Campidoglio accelera su spacchettamento deleghe Giunta

Roma, 1 feb. (askanews) - Un'accelerazione prevista, dopo l'approvazione del Bilancio capitolino, verso lo spacchettamento delle deleghe in capo agli assessori della Giunta Raggi. Troppe attività in capo alla esile squadra della sindaca del M5S, che aveva scelto in campagna elettorale un formato leggero, ma ora accelera sulle nuove nomine. La prima dovrebbe arrivare per una donna che rileverebbe i Lavori Pubblici affidati attualmente all'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini. Tra gli altri assessorati "in affanno" quello al sociale di Laura Baldassarre, che ha anche la delega alla scuola che potrebbe essere affidata ad altri, e quello al Bilancio, di Andrea Mazzillo, che potrebbe cedere il Patrimonio.