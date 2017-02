Roma, 2 feb. (askanews) - "Verificheremo, non ne so nulla". Lo ha detto il consigliere M5S capitolino, Pietro Calabrese, lasciando il Campidoglio ha risposto a chi gli ha chiesto un commento alla notizia secondo cui l'ex capo staff della sindaca Raggi, Salvatore Romeo, avrebbe sottoscritto una polizza-vita con beneficiaria la stessa Virgina Raggi.

"Verificheremo anche questa roba, c'è tantissimo lavoro da fare. I consiglieri non possono fare nella loro vita l'ispettore Derrick da notare i rapporti tra le persone, non siamo stati eletti per fare questo", ha concluso.