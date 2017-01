Roma, 24 gen. (askanews) - "La Procura vuole vedere la sindaca Raggi sulla vicenda delle nomine di Marra. Mi auguro che questa volta Raggi non racconti l'ennesima verità, ma solo la realtà di come erano i rapporti interni con i suoi uomini di fiducia. E' giusto fare chiarezza su una questione importante come questa e capire se la sindaca ha mentito ai romani nelle sue precedenti versioni, tutte diverse l'una dall'altra". Lo scrive in una nota il capogruppo capitolino di Forza Italia Davide Bordoni.