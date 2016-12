Roma, 29 dic. (askanews) - "Il Tar ha bocciato l'ordinanza anti botti della Raggi definendola "non abbastanza motivata". Dopo questo ennesimo flop è chiaro che se nella Capitale esiste qualcuno non abbastanza motivato questo è proprio Raggi. In soli sei mesi la sindaca ha trasformato la Roma nella città più spenta e triste d'Europa. E oggi i turisti spaesati non riescono a capire se davvero ci si avvicina a Capodanno anche qui". Lo scrive in una nota Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.