Roma, Blog Grillo: nessun piano B. Vicini a Virginia

Roma, 1 feb. (askanews) - "Per Roma non esiste nessun piano B. Il comportamento che Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle devono tenere nel caso di vicende giudiziarie è esplicato nel codice etico e nel codice di comportamento che hanno firmato i portavoce eletti in consiglio comunale a Roma". Così in un post sul Blog di Beppe Grillo, che ribadisce il sostegno alla sindaca della Capitale. "Siamo vicini a Virginia in questo momento difficile e la giunta ha la nostra fiducia", si conferma, concludendo con un attacco ai media: "L'altro ieri è stato approvato il bilancio preventivo nei tempi stabiliti, un record positivo per Roma e per le grandi città italiane. Nessun giornale si è degnato di parlarne, pensano solo al gossip di basso livello. Avanti così".