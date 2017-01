Roma, 17 gen. (askanews) - "L'ennesima espressione di stupidità che danneggia il nostro patrimonio conferma la necessità di un intervento convinto e sistematico perché quando il patrimonio culturale non è diffusamente percepito come bene la cui cura spetta a tutti noi, restano troppi spazi a disposizione di chi lo danneggia intenzionalmente o per semplice ignoranza. L'inasprimento delle pene, come in generale le misure punitive, sono certamente utili ma in assenza di politiche che consentano formazione diffusa di senso di appartenenza tra il patrimonio culturale e i cittadini i loro effetti saranno limitati". Così in una nota il vicesindaco e Assessore alla Crescita culturale Luca Bergamo. "Discuteremo con la Soprintendenza le misure per ridurre i rischi che fatti di questo genere si ripetano ma mi auguro che, di concerto con il Mibact, si possano trovare le risorse per una grande campagna di sensibilizzazione", conclude.