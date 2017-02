Roma, 20 feb. (askanews) - "Il Teatro dell'Orologio deve riaprire il prima possibile". Così l'assessore capitolino alla Cultura Luca Bergamo che dalla sua pagina Facebook denuncia che "Giovedì sera i sigilli sono stati posti frettolosamente, senza neanche lasciare agli artisti la possibilità di recuperare il proprio materiale. Inoltre in quei locali si svolgono anche attività di laboratorio che sono soggette a diverse norme di sicurezza e dunque possono proseguire". "l 16 gennaio, dopo un'ispezione congiunta di vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e polizia, ricorda Bergamo "il Teatro dell'Orologio è stato chiuso perché le uscite di sicurezza sono considerate inadeguate".

Per anni, sostiene ancora l'assessore "l'associazione che gestisce il teatro ha tentato di ottenere attenzione e assistenza dai governi che si sono susseguiti alla guida della città, per realizzare gli interventi necessari ad adeguare il teatro alle norme di sicurezza, senza trovare ascolto. Messi a conoscenza della situazione, l'Assessorato e gli uffici del Comune si sono attivati per collaborare con la Soprintendenza nella definizione di un intervento che consenta di rispettare le norme di sicurezza e sia compatibile con i vincoli cui lo spazio è sottoposto. Grazie al nostro intervento attivo ci si sta lavorando".

(segue)