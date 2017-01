Roma, 10 gen. (askanews) - Lungo post notturno dell'assessore capitolino alla Cultura Luca Bergamo, che boccia senza appello l'annuncio del ministro della Cultura Dario Franceschini sulla nascita "di un nuovo ente per la gestione del Colosseo e dei Fori che diventano un parco archeologico, insieme alla costituzione di una unica Soprintendenza speciale incaricata della tutela e valorizzazione del restante patrimonio culturale statale di Roma".

"Ci sono stati contatti nei giorni scorsi con Franceschini - fa sapere l'assessore -, abbiamo espresso con chiarezza le reciproche vedute che restano diverse. Mi auguro di parlare con il Ministro nei giorni a venire per discutere quali correttivi possano essere adottati per mitigare i probabili effetti negativi della decisione. Argomento brevemente le ragioni per cui sono convinto che la scelta sia infelice".

Bergamo spiega che "affidare ad un gestore la 'good company', la macchina che attrae e macina ricavi (il Colosseo appunto) e ad un altro gestore il resto (oggi parente povero) non motiva il primo a sviluppare una strategia di gestione capace di creare valore sul resto. Anzi è facile prevedere una certa competizione, mentre la valorizzazione del patrimonio di Roma richiede una programmazione integrata che a sua volta nasce da una strategia che investe unitariamente tutta la città. Riconosco al Ministro di essersi impegnato a destinare automaticamente il 30% degli introiti netti del parco alla nuova soprintendenza speciale di Roma. Ma domando: perché non oltre il 50%, visto che oggi questa è la percentuale che rimane a Roma al netto dei costi di gestione e della quota ripartita al Ministero? Il diritto a godere della vita culturale spetta a tutti i cittadini, anche nelle periferie di Roma.

Roma, spiega Bergamo "ha un immenso patrimonio che solo se valorizzato nella sua interezza può essere davvero un fattore fondamentale per lo sviluppo della Capitale, il volano di una nuova immagine dell'Italia nel mondo e fonte di felicità per i cittadini.Questo patrimonio è integrato nel tessuto urbano, incredibilmente diffuso e gravemente in sofferenza quasi ovunque, eccetto nelle aree trasformate in attrattori turistici primari: il Colosseo e i Fori innanzitutto. Colosseo e Fori però, sono anch'essi parte integrante del tessuto urbano, nulla a che vedere con Pompei o la Reggia di Caserta".

