Roma, Bergamo: fa tristezza chi gioisce per stop a Bello Figo

Roma, 1 feb. (askanews) - "Mi fa tristezza e paura chi gioisce per l'annullamento di un concerto. La libertà di espressione artistica va tutelata, è parte fondamentale della democrazia. L'annullamento di un concerto a causa delle minacce è una sconfitta che non si deve ripetere". Così in una nota il vicesindaco di Roma e assessore alla Crescita culturale Luca Bergamo in merito all'annullamento della data prevista a Roma per il concerto del rapper Bello FiGo.