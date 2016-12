divertirsi vivendo la città come nell'estate romana

Roma, 30 dic. (askanews) - "Chi diceva che non sarebbe stato organizzato l'evento per Capodanno diceva una frescaccia. Invito tutti quanti la notte del 31 dicembre ad andare al Circo Massimo per l'evento che abbiamo organizzato. L'obiettivo è quello di divertirsi vivendo la città, riproponendo lo spirito iniziale dell'estate romana di Nicolini. Quell'iniziativa nacque quando la città era soffocata dal terrorismo, con quell'estate romana Nicolini rimise la città a disposizione degli abitanti". Lo ha detto ai mictofoni di Radio Cusano campus il vicesindaco di Roma Luca Bergamo.