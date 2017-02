Roma, 11 feb. (askanews) - "Stiamo lavorando, speriamo di trovare già la prossima settimana le forme per garantire la prosecuzione del mercato. Consideriamo strategici questi mercati che favoriscono il rapporto diretto tra produttori e consumatori, infatti stiamo lavorando ad un apposito regolamento di disciplina". E' quanto ha dichiarato - come riferisce Coldiretti Lazio - il vicesindaco di Roma e assessore alla Crescita culturale Luca Bergamo, a margine di un incontro avuto al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo con alcuni dirigenti della Coldiretti nazionale e regionale.

"Abbiamo apprezzato - ha continuato - che questa mattina gli operatori, pur sapendo di rinunciare ai ricavi, abbiano sospeso le attività di vendita dei prodotti, proviamo dispiacere per il disagio vissuto da loro e dai cittadini di Roma".

Il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti, ha invece sottolineato che "questo non è un semplice mercato, questa è espressione di cultura. Gli amministratori chiudessero altre cose, magari quelle che inquinano. Quella di stamattina è una cosa indegna, il Comune revochi il provvedimento. Penso che di luoghi come questi, in una città simbolo come Roma, ce ne servano di più".