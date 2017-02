Roma, Berdini: tweet Totti? Conta ma regole fanno la differenza

Ok a stadio se squadra recede da certi appetiti...

Roma, 7 feb. (askanews) - "Spero che lo stadio si faccia, che l'associazione sportiva Roma lo voglia fare. Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si può e si deve fare. Sempre che la società receda da appetiti che credo che siano un po' troppo elevati per quell'area e per questa povera città". Così l'assessore capitolino all'Urbanistica Paolo Berdini ai microfoni di RadioRai. Il tweet di Totti? "Conta - dice Berdini -, però sono le regole che fanno la differenza, altrimenti è una giungla".