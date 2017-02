Roma, 8 feb. (askanews) - "Mi dispiace per 'La Stampa' ma io non ho rilasciato alcuna intervista, sono mesi che non ne faccio. Stavo parlando con due amici e il giornalista, questo piccolo mascalzone, ha carpito alcune frasi. Sindaca impreparata? Tutti noi della Giunta siamo impreparati, anche io mi ci metto, l'avevo già detto. Non immaginavo il baratro che ho trovato: la città é messa in ginocchio". L'assessore capitolino all'Urbanistica, Paolo Berdini, parlando a Rainews24, ha smentito il colloquio riportato oggi dalla "Stampa".

Nell'intervista riportata dal quotidiano torinese, Berdini avrebbe spiegato che la Raggi "su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere, lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se lei si fidasse delle persone giuste...".