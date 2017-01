Roma, 24 gen. (askanews) - "Siamo giunti al triste epilogo di una storia politica fatta di marionette e burattini, che hanno portato Roma incredibilmente ad una situazione peggiore dell'era Marino. Chiedo a nome del movimento che la Sindaca Raggi consegni al più presto le sue dimissioni riportando i cittadini alle urne e garantendo così che la città riparta garantendo ammodernamento e sicurezza. I cittadini romani hanno capito l'evanescenza politica di chi sbandierando onestà ha dato bensì solo continuità a quei poteri forti che hanno attaccato le istituzioni cittadine come un cancro indelebile. Raggi dimettiti, questo squallido teatrino non può più durare", conclude. Lo scrive in una nota Claudia Bellocchi, responsabile Enti Locali Lazio Lega - NCS.