Roma, 13 feb. (askanews) - "Co 'o stadio de sta squadra a'o sprofonno/ er MoVimento arischia de toccacce er fonno". Il portavoce del M5S nell'VIII Municipio Massimiliano Morosini ritorce in rima lo strumento pemtastellato della rete contro il nuovo corso "possibilista" della Giunta Raggi sullo Stadio della Roma a Tor di Valle. Mentre è in corso in Campidoglio il vertice di maggioranza sul caso Berdini, il progetto dello stadio e le altre urgenze capitoline, la base resistente del M5S lancia un evento su Facebook che fa appello al garate nazionale Beppe Grillo al verso di "facce votà". "Puro Totti, Spalletti e tutti li cazzari - continua il sonetto in romanesco di Morosini che lancia la mobilitazione - pe rigala' sòrdi a sti palazzinari.../ A Tor de Valle no, banche 'nfami, li mortacci vostra/ da'e parti de Testaccio ha da resta' 'a granne Roma nostra/. Doppo proggetti, scartoffie, bolli e carcoli ufficiali/famo 'na cosa: costruimo 'o stadio ali Mercati Generali". Morosini posta nella stessa pagina anche dei vecchi video e documenti degli ex consiglieri capitolini oggi in Giunta come l'attiale assessore allo Sport Daniele Frongia, in cui si critica il progetto attuale. Divisi i commenti: alcuni vogliono che ci si affidi alla linea dei portavoce eletti, altri si allineano all'appello del consigliere ribelle: "facce votà".