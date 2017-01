Roma, 31 gen. (askanews) - "Come si veste la sindaca Raggi? Non ha molta fantasia, tanto è vero che volevo proporle di vestirla io. Non si veste male e non sbaglia molto, anche perché non facendo voli pindarici non sbaglia mai. Diciamo che è sempre molto istituzionale come abbigliamento". A dirlo è Renato Balestra, stiliste e fondatore dell'omonima Maison, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Come la vestirebbe? "Prima di vestirla bisognerebbe conoscerla meglio". La vestirebbe con un po' più di colore. "Si, e forse anche un po' più femminile. Lei è una bellissima donna". Che colore le fa venire in mente? "Se mi chiede un colore, dico il Blu Balestra".

Ultimamente Renzi sembra aver messo da parte la giacca per indossare il golf. "Forse vuole far dimenticare un attimo un aspetto un pò irrigidito che aveva". Lei vestirebbe il presidente degli Stati Uniti Donald Trump?

"Se mi fosse data l'occasione - ha detto Balestra a Rai Radio1 -, non lo snobberei, prenderei il primo aereo è andrei a Washington".

Altri grandi stilisti hanno detto che non lo farebbero. "Bisogna vedere se veramente hanno ricevuto l'invito". No, si era solo ipotizzata questa possibilità "Allora direi che c'è una favola di Esopo, molto antica, che si intitola La Volpe e l'Uva'...."