Roma, Baldissoni: soddisfatti di intercettare esigenze Giunta

Roma, 14 feb. (askanews) - "Sì sono soddisfatto. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città, perché è importante per la città oltre che per la Roma e quindi deve essere condiviso con la città. Abbiamo cercato di intercettare quali sono le esigenze e visioni della nuova Giunta, crediamo di averlo fatto con successo quindi continuiamo a lavorare insieme ovviamente nel rispetto dei tempi e della sostenibilità del progetto stesso". Così il direttore generale dell'As Roma Mauro Baldissoni al termine del vertice in Campidoglio sul progetto dello Stadio.