Roma, 30 dic. (askanews) - I proponenti dello Stadio della Roma sono arrivati in Campidoglio per incontrare, privatamente, il sindaco della Capitale, Virginia Raggi. All'incontro stanno partecipando il sindaco Virginia Raggi, il vicesindaco, Luca Bergamo, e l'assessore allo Sport, Daniele Frongia mentre per la Roma sono presenti il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, e il costruttore, Luca Parnasi. Sarà un incontro di saluti e per fare un punto sulla situazione rispetto al lavoro legato al progetto.

Assente all'incontro l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, il più critico sul progetto proposto.