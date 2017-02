Roma, 7 feb. (askanews) - "Vogliamo fare lo stadio e lo vogliamo fare insieme al comune. Loro sono insieme con noi e andiamo avanti per farlo il prima possibile". Così il direttore generale della As Roma Mauro Baldissoni al termine dell'incontro con la Giunta Raggi sullo stadio. A chi gli chiedeva se stessero lavorando su un'ipotesi di minori cubature per il progetto ha risposto: "Questo fa parte dei tavoli tecnici, ve lo diciamo la prossima volta. Non entriamo nel dibattito sui dettagli, i tempi fanno parte del quadro che dobbiamo rispettare", ha concluso.