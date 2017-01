Roma, 20 gen. (askanews) - "Sono orgoglioso di poter rappresentare la Regione Lazio in un progetto importante e innovativo come questo, fondamentale boccata di ossigeno per tanti giovani in difficoltà". Parole di Michele Baldi, capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio, nel commentare quanto accadrà il 25 gennaio presso la sede del centro di formazione Ciofs Fp Lazio a Roma, dove sarà presentato il progetto Impresa Formativa-Il laboratorio delle Idee. L'intento è attivare sul territorio di Testaccio una rete in grado di sviluppare opportunità per la creazione di impresa, l'orientamento e l'inserimento lavorativo rivolte ai giovani in difficoltà, tramite l'offerta di nuovi servizi di supporto all'imprenditorialità. "Una politica attiva che va incentivata" ha detto Baldi ricordando che "come Regione abbiamo puntato da subito sulla formazione e sull'occupazione creando per esempio due bandi ad hoc come il Torno subito e il contratto di ricollocazione che ha permesso a moltissimi disoccupati di trovare un lavoro".