Roma, 9 feb. (askanews) - "Dobbiamo fare ordine sul tema della delibera 140 e su come superiamo il tema delle assegnazioni. Stiamo lavorando quindi a un atto di Giunta per dare una risposta efficace velocemente". E' la risposta dell'assessora capitolina al sociale Laura Baldassarre al question time del consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina che chiedeva informazioni rispetto alle iniziative relative agli sgomberi in corso degli spazi socioculturali della città a seguito della delibera 140 di valorizzazione del patrimonio capitolino introdotta dalla Giunta Marino. Fassina, intervenendo in replica, ha obiettato, però, "che con il mantenimento del quadro normativo ed economico in essere", come previsto dalla bozza di regolamento presentata ieri alle commissioni capitoline "non si potrà che andare a sbattere perché la maggior parte delle realtà attualmente operanti in città non possono sostenere i costi di una valorizzazione commerciale, tantomeno se accompagnata a una richiesta di arretrati. Per questo - ha concluso Fassina - invito assessori e sindaca a aprire un tavolo con l'amministrazione e una rappresentanza dei diretti interessati per arrivare a una soluzione sostenibile e partecipata".