Roma, 28 feb. (askanews) - "Dobbiamo andarci a riprendere quei circa 4mila bambini che hanno rinunciato a un posto al nido. E' questo il nostro obiettivo vero, anche se stiamo lavorando per raggiungerlo cercando di ottenere il massimo dalle normative vigenti per la stabilizzazione del personale precario". E' la risposta dell'assessora capitolina alle Politiche sociali Laura Baldassarre, alle sollecitazioni delle operatrici e delle famiglie utenti dei servizi dei nidi della città, che hanno partecipato in massa alla tappa a Cinecittà del percorso partecipato verso il Piano regolatore sociale. "Stiamo introducendo strumenti innovativi come la geolocalizzazione delle strutture, per far incontrare al meglio domanda e offerta dei servizi - ha sottolineato l'assessora -. Per i bambini il nido è la porta della socialità, e per questo è importante assicurarne la frequenza soprattutto a chi vive nelle condizioni di maggiore disagio". Fin da agosto, ha assicurato Baldassarre, "abbiamo sollecitato gli uffici per avere il nuovo bando entro marzo, con dei criteri chiari e verificabili perché le famiglie avessero a maggio la sicurezza della struttura assegnata. L'obiettivo europeo per la frequenza di questi servizi è del 33% sul totale dei bambini di quell'età. Ora stiamo passando dal 30% al 29 per tutti i motivi che avete ricordato in questo incontro - ha concluso Baldassarre -. Quello che farà la differenza sarà il far capire alle famiglie l'importanza per i bambini di andare al nido, e per questo abbineremo alle iscrizioni una campagna di comunicazione che ci permetterà di spiegarlo alla città con la dovuta evidenza".