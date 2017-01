Roma, 17 gen. (askanews) - "Non si può morire di freddo", è la denuncia di monsignor Feroci, responsabile della Caritas, sulle pagine oggi di un quotidiano nazionale. "Le accuse gravi che rivolge al Campidoglio non devono lasciare indifferente l'Amministrazione sulla mancata assistenza. Sono un grido rivolto all'intera città che non può lasciare indifferenti nessuno. Nel giorno in cui moriva nella sua roulotte una giovane donna italiana, dalla Sindaca venivano parole di accusa per il governo sul mancato riconoscimento del reddito di cittadinanza per contrastare la povertà. Per la Raggi è sempre colpa di qualcun altro". Così la consigliera pd dell'Assemblea Capitolina, Valeria Baglio. "Non vogliamo strumentalizzare i decessi avvenuti, ma mi chiedo quale altro prezzo dovranno pagare coloro che hanno più bisogno. Visto l'arrivo di temperature ancora sottozero, chiedo con forza alla Sindaca e alla Giunta di intervenire al più presto per potenziare il Piano Freddo con l'estensione dell'orario dei ricoveri nelle stazioni di metropolitana oltre le cinque ore attuali - aggiunge Baglio - prevedendo l'apertura straordinaria di altri siti come sottopassi o scuole ed edifici inutilizzati quali ricoveri di emergenza. Inoltre, sollecito la Sindaca e l'Amministrazione a richiedere alle Asl romane di rinviare le dimissioni ospedaliere per le persone senza fissa dimora e ad accogliere suggerimenti e proposte utili dall'opposizione, come quella avanzata in XI Municipio dai colleghi consiglieri del Pd per l'utilizzazione di una ex scuola dismessa", conclude.